Sartorius vz Aktie News: Sartorius vz am Nachmittag mit negativen Vorzeichen

Die Aktie von Sartorius vz gehört am Montagnachmittag zu den Verlustbringern des Tages. Das Papier von Sartorius vz gab in der XETRA-Sitzung ab. Zuletzt ging es um 2,2 Prozent auf 214,10 EUR abwärts.

Die Sartorius vz-Aktie musste um 15:52 Uhr Verluste hinnehmen. Im XETRA-Handel ging es um 2,2 Prozent auf 214,10 EUR abwärts. Das Tagestief markierte die Sartorius vz-Aktie bei 211,30 EUR. Bei 222,60 EUR eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Der Tagesumsatz der Sartorius vz-Aktie belief sich zuletzt auf 49.601 Aktien.

Am 22.03.2024 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 383,70 EUR an. Der derzeitige Kurs der Sartorius vz-Aktie liegt somit 44,20 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Bei 209,40 EUR fiel das Papier am 19.06.2024 auf ein 52-Wochen-Tief. Derzeit notiert die Sartorius vz-Aktie damit 2,24 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

Für Sartorius vz-Aktionäre gab es im Jahr 2023 eine Dividende in Höhe von 0,740 EUR. Im kommenden Jahr dürften Schätzungen zufolge 0,927 EUR ausgeschüttet werden. Analysten bewerten die Sartorius vz-Aktie im Durchschnitt mit 311,00 EUR.

Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte Sartorius vz am 18.04.2024. Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 0,54 EUR beziffert, während im Vorjahresquartal 1,36 EUR je Aktie in den Büchern standen. Der Umsatz wurde auf 819,60 Mio. EUR beziffert – das bedeutet einen Abschlag von 9,26 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 903,20 Mio. EUR umgesetzt worden waren.

Am 19.07.2024 werden die Q2 2024-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert. Mit der Präsentation der Q2 2025-Finanzergebnisse von Sartorius vz rechnen Experten am 18.07.2025.

Die Experten-Prognosen für das EPS 2024 liegen bei durchschnittlich 4,87 EUR je Sartorius vz-Aktie.

