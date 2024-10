Sartorius vz Aktie News: Sartorius vz gewinnt am Vormittag an Fahrt

Notierung im Fokus

Zu den Gewinnern des Tages zählt am Dienstagvormittag die Aktie von Sartorius vz. Zuletzt ging es für das Sartorius vz-Papier aufwärts. Im XETRA-Handel verteuerte es sich um 2,0 Prozent auf 257,30 EUR.

Die Sartorius vz-Aktie stieg im XETRA-Handel. Um 09:06 Uhr verteuerte sich das Papier um 2,0 Prozent auf 257,30 EUR. Kurzfristig markierte die Sartorius vz-Aktie bei 257,30 EUR ihr bisheriges Tageshoch. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 254,10 EUR. Bisher wurden heute 1.307 Sartorius vz-Aktien gehandelt.

Mit einem Kursgewinn bis auf 383,70 EUR erreichte der Titel am 22.03.2024 ein 52-Wochen-Hoch. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die Sartorius vz-Aktie derzeit noch 49,13 Prozent Luft nach oben. Kursverluste drückten das Papier am 02.07.2024 auf bis zu 199,50 EUR und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 22,46 Prozent.

Im Jahr 2023 erhielten Sartorius vz-Anleger einen Gewinnanteil in Höhe von 0,740 EUR. Die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr liegt bei 0,752 EUR. Experten gaben als mittleres Kursziel 252,70 EUR an.

Sartorius vz veröffentlichte am 18.07.2024 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.06.2024 abgelaufenen Jahresviertel. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 0,35 EUR präsentiert. Im Vorjahresquartal hatte Sartorius vz ein EPS von 1,39 EUR je Aktie vermeldet. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 860,70 Mio. EUR vermeldet – das entspricht einem Plus von 3,45 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 832,00 Mio. EUR in den Büchern standen.

Die kommende Q3 2024-Kennzahlen werden voraussichtlich am 17.10.2024 veröffentlicht. Experten kalkulieren am 15.10.2025 mit der Veröffentlichung der Q3 2025-Bilanz von Sartorius vz.

Beim Gewinn 2024 gehen Experten vorab davon aus, dass Sartorius vz ein EPS in Höhe von 4,11 EUR in den Büchern stehen haben wird.

