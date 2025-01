Sartorius vz Aktie News: Sartorius vz wird am Nachmittag ausgebremst

Sartorius vz im Blick

Die Aktie von Sartorius vz gehört am Donnerstagnachmittag zu den Verlierern des Tages. Die Sartorius vz-Aktie gab im XETRA-Handel zuletzt um 0,4 Prozent auf 214,40 EUR nach.

Die Sartorius vz-Aktie rutschte in der XETRA-Sitzung um 15:52 Uhr um 0,4 Prozent auf 214,40 EUR ab. Die größten Abgaben verzeichnete die Sartorius vz-Aktie bis auf 212,30 EUR. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 215,00 EUR. Bisher wurden heute 22.363 Sartorius vz-Aktien gehandelt.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 22.03.2024 bei 383,70 EUR. Das 52-Wochen-Hoch liegt 78,96 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der Sartorius vz-Aktie. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 199,50 EUR. Dieser Wert wurde am 02.07.2024 erreicht. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 6,95 Prozent unter dem aktuellen Kurs der Sartorius vz-Aktie.

Sartorius vz-Aktionäre bezogen im Jahr 2023 über eine Dividende in Höhe von 0,740 EUR. Im laufenden Jahr dürfte sich die Dividendenausschüttung auf 0,702 EUR belaufen. Das Kursziel taxieren Experten im Mittel auf 256,73 EUR.

Am 17.10.2024 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 30.09.2024 abgelaufenen Jahresviertel vor. Der Gewinn je Aktie lag bei 0,21 EUR. Im Vorjahresviertel waren 0,13 EUR je Aktie erzielt worden. Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Sartorius vz in dem abgelaufenen Quartal Umsatzeinbußen von 2,11 Prozent hinnehmen müssen. Der Umsatz lag bei 793,60 Mio. EUR. Im Vorjahresviertel waren 810,70 Mio. EUR in den Büchern gestanden.

Am 28.01.2025 dürfte die Q4 2024-Bilanz von Sartorius vz veröffentlicht werden. Schätzungsweise am 22.01.2026 dürfte Sartorius vz die Q4 2025-Finanzergebnisse präsentieren.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2024 auf 3,88 EUR belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.

