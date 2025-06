Sartorius vz Aktie News: Sartorius vz am Montagmittag mit Kursabschlägen

Kursentwicklung im Fokus

Die Aktie von Sartorius vz gehört am Montagmittag zu den Verlustbringern des Tages. Die Sartorius vz-Aktie notierte im XETRA-Handel zuletzt mit Abschlägen von 3,8 Prozent bei 202,90 EUR.

Werte in diesem Artikel

Die Sartorius vz-Aktie musste um 11:48 Uhr Verluste hinnehmen. Im XETRA-Handel ging es um 3,8 Prozent auf 202,90 EUR abwärts. Das Tagestief markierte die Sartorius vz-Aktie bei 202,90 EUR. Bei 209,10 EUR startete der Titel in den XETRA-Handelstag. Der Tagesumsatz der Sartorius vz-Aktie belief sich zuletzt auf 85.095 Aktien.

Bei einem Wert von 292,00 EUR erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (28.01.2025). Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 43,91 Prozent. Am 07.04.2025 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 166,05 EUR und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die Sartorius vz-Aktie derzeit noch 18,16 Prozent Luft nach unten.

Nachdem im Jahr 2024 0,740 EUR an Sartorius vz-Aktionäre ausgeschüttet wurden, gehen Analysten in diesem Jahr von 0,841 EUR aus. Experten gaben als mittleres Kursziel 266,30 EUR an.

Am 16.04.2025 lud Sartorius vz zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 31.03.2025 endete. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 0,70 EUR. Im Vorjahresviertel hatte Sartorius vz 0,54 EUR je Aktie erwirtschaftet. Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung von 7,74 Prozent auf 883,00 Mio. EUR aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 819,60 Mio. EUR in den Büchern gestanden.

Die Vorlage der Q2 2025-Finanzergebnisse wird am 22.07.2025 erwartet. Am 16.07.2026 wird Sartorius vz schätzungsweise die Ergebnisse für Q2 2026 präsentieren.

Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2025 5,10 EUR je Aktie in den Sartorius vz-Büchern.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Sartorius vz-Aktie

Analysten sehen für Sartorius vz-Aktie Luft nach oben

DAX 40-Wert Sartorius vz-Aktie: So viel hätte eine Investition in Sartorius vz von vor einem Jahr gekostet

DAX 40-Wert Sartorius vz-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Sartorius vz-Investment von vor 10 Jahren verdient