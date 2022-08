Sartorius vz Aktie News: Sartorius vz am Nachmittag stabil

Kaum Bewegung ließ sich um 04:22 Uhr bei der Sartorius vz-Aktie ausmachen. Das Papier notierte via XETRA bei 431,90 EUR. Den höchsten Wert des Tages markierte die Sartorius vz-Aktie bei 438,00 EUR. Die größten Abgaben verzeichnete die Sartorius vz-Aktie bis auf 429,60 EUR. Zur Startglocke stand der Titel bei 433,40 EUR. Bisher wurden via XETRA 24.571 Sartorius vz-Aktien gekauft oder verkauft.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 30.11.2021 bei 631,60 EUR. Gewinne von 31,62 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Am 22.06.2022 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 293,30 EUR und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 47,26 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

Im Durchschnitt errechneten Experten ein Kursziel von 519,63 EUR für die Sartorius vz-Aktie.

Sartorius vz ließ sich am 21.04.2022 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 31.03.2022 beendeten Jahresviertel offengelegt. Für das jüngste Quartal wurde ein Gewinn je Aktie von 2,44 EUR ausgewiesen. Im Vorjahresviertel hatte das Unternehmen ein EPS von 1,77 EUR je Aktie generiert. Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Sartorius vz im abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 28,93 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 1.020,00 EUR. Im Vorjahresviertel waren 791,10 EUR in den Büchern gestanden.

Sartorius vz dürfte die Finanzergebnisse für Q3 2022 voraussichtlich am 19.10.2022 präsentieren. Experten erwarten die Q3 2023-Kennzahlen am 24.10.2023.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2025 auf 14,32 EUR belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.

