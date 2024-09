Sartorius vz Aktie News: Sartorius vz am Mittwochvormittag mit negativen Vorzeichen

Kursentwicklung im Fokus

Die Aktie von Sartorius vz gehört am Mittwochvormittag zu den Verlustbringern des Tages. Die Sartorius vz-Aktie gab im XETRA-Handel zuletzt um 2,0 Prozent auf 231,30 EUR nach.

Das Papier von Sartorius vz befand sich um 09:05 Uhr im Sinkflug und gab im XETRA-Handel 2,0 Prozent auf 231,30 EUR ab. Den tiefsten Stand des Tages markierte die Sartorius vz-Aktie bisher bei 230,40 EUR. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 231,60 EUR. Zuletzt wechselten 1.463 Sartorius vz-Aktien den Besitzer.

Bei 383,70 EUR erreichte der Titel am 22.03.2024 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Gewinne von 65,89 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Bei 199,50 EUR fiel das Papier am 02.07.2024 auf ein 52-Wochen-Tief. Abschläge von 13,75 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

Nachdem Sartorius vz seine Aktionäre 2023 mit 0,740 EUR beteiligte, dürfte das Unternehmen nun eine Dividende in Höhe von 0,752 EUR je Aktie ausschütten. Das durchschnittliche Kursziel geben Analysten bei 252,70 EUR je Sartorius vz-Aktie an.

Sartorius vz ließ sich am 18.07.2024 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 30.06.2024 beendeten Jahresviertel offengelegt. Der Gewinn je Aktie wurde auf 0,35 EUR beziffert. Im Vorjahresquartal waren 1,39 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Im abgelaufenen Quartal hat Sartorius vz 860,70 Mio. EUR umgesetzt. Das entspricht einer Steigerung um 3,45 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 832,00 Mio. EUR erwirtschaftet worden.

Für das laufende Jahresviertel Q3 2024 wird am 17.10.2024 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet. Mit den Gewinn- und Umsatzzahlen zum Q3 2025 rechnen Experten am 15.10.2025.

Von Analysten wird erwartet, dass Sartorius vz im Jahr 2024 4,22 EUR Gewinn je Aktie ausweisen wird.

