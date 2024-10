Sartorius vz Aktie News: Sartorius vz am Freitagvormittag mit grünen Vorzeichen

Sartorius vz im Fokus

Die Aktie von Sartorius vz zählt am Freitagvormittag zu den bestplatzierten des Tages. Die Aktionäre schickten das Papier von Sartorius vz nach oben. Im XETRA-Handel gewann die Aktie zuletzt 0,4 Prozent auf 239,50 EUR.

Die Sartorius vz-Aktie stieg im XETRA-Handel. Um 09:07 Uhr verteuerte sich das Papier um 0,4 Prozent auf 239,50 EUR. Zwischenzeitlich stieg die Sartorius vz-Aktie sogar auf 239,90 EUR. Zur Startglocke stand der Titel bei 238,00 EUR. Bisher wurden via XETRA 515 Sartorius vz-Aktien gekauft oder verkauft.

Am 22.03.2024 markierte das Papier bei 383,70 EUR den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 60,21 Prozent. Kursverluste drückten das Papier am 02.07.2024 auf bis zu 199,50 EUR und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Das 52-Wochen-Tief könnte die Sartorius vz-Aktie mit einem Verlust von 16,70 Prozent wieder erreichen.

Experten rechnen in diesem Jahr mit einer Dividendenausschüttung in Höhe von 0,743 EUR, nach 0,740 EUR im Jahr 2023. Im Durchschnitt gehen Experten von einem fairen Wert von 253,55 EUR je Sartorius vz-Aktie aus.

Sartorius vz veröffentlichte am 18.07.2024 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.06.2024 abgelaufenen Jahresviertel. Das EPS wurde auf 0,35 EUR beziffert. Im Vorjahresviertel hatte Sartorius vz 1,39 EUR je Aktie verdient. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 860,70 Mio. EUR vermeldet – das entspricht einem Plus von 3,45 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 832,00 Mio. EUR in den Büchern standen.

Am 17.10.2024 dürfte die Q3 2024-Bilanz von Sartorius vz veröffentlicht werden. Experten prognostizieren die Vorlage der Q3 2025-Bilanz am 15.10.2025.

Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2024 auf 4,11 EUR je Aktie belaufen.

Redaktion finanzen.net

