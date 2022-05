Sartorius vz Aktie News: Sartorius vz am Mittag auf Höhenflug

Um 05.05.2022 12:22:00 Uhr konnte die Aktie von Sartorius vz zulegen und verteuerte sich in der XETRA-Sitzung um 5,2 Prozent auf 354,80 EUR. In der Spitze gewann die Sartorius vz-Aktie bis auf 356,00 EUR. Zur Startglocke stand der Titel bei 345,10 EUR. Zuletzt wurden via XETRA 24.746 Sartorius vz-Aktien umgesetzt.

Bei 631,60 EUR markierte der Titel am 30.11.2021 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. 43,83 Prozent Plus fehlen der Sartorius vz-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Bei 334,70 EUR erreichte der Anteilsschein am 03.05.2022 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Mit einem Abschlag von mindestens 6,01 Prozent könnte die Sartorius vz-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

Experten geben im Durchschnitt ein Kursziel von 540,25 EUR für die Sartorius vz-Aktie aus.

Sartorius vz ließ sich am 21.04.2022 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 31.03.2022 beendeten Jahresviertel offengelegt. Es stand ein EPS von 2,44 EUR je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei Sartorius vz noch ein Gewinn pro Aktie von 1,77 EUR in den Büchern gestanden. Im abgelaufenen Quartal hat Sartorius vz 1.020,00 EUR umgesetzt. Das entspricht einer Steigerung um 28,93 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 791,10 EUR erwirtschaftet worden.

Sartorius vz dürfte die Finanzergebnisse für Q2 2022 voraussichtlich am 21.07.2022 präsentieren. Schätzungsweise am 21.07.2023 dürfte Sartorius vz die Q2 2023-Finanzergebnisse präsentieren.

Von Analysten wird erwartet, dass Sartorius vz im Jahr 2023 10,27 EUR Gewinn je Aktie ausweisen wird.

