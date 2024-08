Sartorius vz Aktie News: Sartorius vz am Montagmittag verlustreich

Sartorius vz im Blick

Die Aktie von Sartorius vz gehört am Montagmittag zu den Verlierern des Tages. Zuletzt ging es für die Sartorius vz-Aktie nach unten. Im XETRA-Handel fiel das Papier um 5,0 Prozent auf 237,60 EUR.

Um 11:49 Uhr fiel die Sartorius vz-Aktie. Im XETRA-Handel rutschte das Papier um 5,0 Prozent auf 237,60 EUR ab. Die höchsten Verluste verbuchte die Sartorius vz-Aktie bis auf 237,40 EUR. Den Handelstag beging das Papier bei 241,80 EUR. Über XETRA wurden im bisherigen Handelsverlauf 45.365 Sartorius vz-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

Bei 383,70 EUR erreichte der Titel am 22.03.2024 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Derzeit notiert die Sartorius vz-Aktie damit 38,08 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Am 02.07.2024 gab der Anteilsschein bis auf 199,50 EUR nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 16,04 Prozent.

Zuletzt erhielten Sartorius vz-Aktionäre im Jahr 2023 eine Dividende in Höhe von 0,740 EUR. Für das laufende Jahr gehen Analysten von einer Dividende in Höhe von 0,778 EUR aus. Das mittlere Kursziel sehen Analysten bei 261,20 EUR.

Am 18.07.2024 äußerte sich Sartorius vz zu den Kennzahlen des am 30.06.2024 ausgelaufenen Quartals. Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 0,35 EUR beziffert, während im Vorjahresquartal 1,39 EUR je Aktie in den Büchern standen. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 860,70 Mio. EUR vermeldet – das entspricht einem Plus von 3,45 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 832,00 Mio. EUR in den Büchern standen.

Am 17.10.2024 werden die Q3 2024-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert. In aktuellen Schätzungen terminieren Experten die Präsentation der Q3 2025-Bilanz auf den 15.10.2025.

Beim Gewinn 2024 gehen Experten vorab davon aus, dass Sartorius vz ein EPS in Höhe von 4,26 EUR in den Büchern stehen haben wird.

