Sartorius vz Aktie News: Sartorius vz am Mittwochmittag gefragt

Die Aktie legte um 06.07.2022 12:22:00 Uhr in der XETRA-Sitzung 1,3 Prozent auf 358,50 EUR zu. Zwischenzeitlich stieg die Sartorius vz-Aktie sogar auf 364,60 EUR. Bei 359,10 EUR ging der Anteilsschein in den XETRA-Handel. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 34.390 Sartorius vz-Aktien.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 30.11.2021 bei 631,60 EUR. Gewinne von 43,24 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Der Anteilsschein verbuchte am 22.06.2022 Kursverluste bis auf 293,30 EUR und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Das 52-Wochen-Tief könnte die Sartorius vz-Aktie mit einem Verlust von 22,23 Prozent wieder erreichen.

Experten geben im Durchschnitt ein Kursziel von 525,00 EUR für die Sartorius vz-Aktie aus.

Am 21.04.2022 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 31.03.2022 abgelaufenen Jahresviertel vor. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 2,44 EUR gegenüber 1,77 EUR im Vorjahresquartal. Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat Sartorius vz in dem jüngst abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 28,93 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 1.020,00 EUR im Vergleich zu 791,10 EUR im Vorjahresquartal.

Sartorius vz dürfte die Finanzergebnisse für Q2 2022 voraussichtlich am 21.07.2022 präsentieren. Die Q2 2023-Finanzergebnisse könnte Sartorius vz möglicherweise am 21.07.2023 präsentieren.

Der Gewinn 2022 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 9,28 EUR je Sartorius vz-Aktie belaufen.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Sartorius vz-Aktie

Sartorius-Aktie und Sartorius Stedim Biotech-Aktie höher: Analyst sieht Spielraum

Mai 2022: So schätzen Experten die Sartorius vz-Aktie ein

April 2022: So haben Analysten ihre Einstufung der Sartorius vz-Aktie angepasst

Ausgewählte Hebelprodukte auf Sartorius AG St. Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Sartorius AG St. Long Short Hebel wählen: 5x 10x Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen Name Hebel KO Emittent Keine Daten Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Sartorius AG St.

Bildquellen: T. Schneider / Shutterstock.com