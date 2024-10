Sartorius vz Aktie News: Sartorius vz tendiert am Montagmittag nahe Vortagesschluss

Sartorius vz im Fokus

Wenig Veränderung zeigt am Montagmittag die Aktie von Sartorius vz. Kaum Bewegung ließ sich zuletzt bei der Sartorius vz-Aktie ausmachen. Das Papier notierte via XETRA bei 236,90 EUR.

Mit einem Kurs von 236,90 EUR zeigte sich die Sartorius vz-Aktie im XETRA-Handel um 11:49 Uhr kaum verändert. Die Sartorius vz-Aktie zog in der Spitze bis auf 241,80 EUR an. Bei 236,40 EUR markierte die Sartorius vz-Aktie ihr bisheriges Tagestief. Bei 238,70 EUR ging der Anteilsschein in den XETRA-Handel. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 20.325 Sartorius vz-Aktien umgesetzt.

Am 22.03.2024 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 383,70 EUR an. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die Sartorius vz-Aktie 61,97 Prozent zulegen. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 199,50 EUR am 02.07.2024. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 15,79 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

Sartorius vz-Aktionäre bezogen im Jahr 2023 über eine Dividende in Höhe von 0,740 EUR. Im laufenden Jahr dürfte sich die Dividendenausschüttung auf 0,744 EUR belaufen. Das Kursziel taxieren Experten im Mittel auf 253,55 EUR.

Am 18.07.2024 äußerte sich Sartorius vz zu den Kennzahlen des am 30.06.2024 ausgelaufenen Quartals. Der Gewinn je Aktie lag bei 0,35 EUR. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen einen Gewinn von 1,39 EUR je Aktie vermeldet. Sartorius vz hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 860,70 Mio. EUR abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 3,45 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel gleich, in dem 832,00 Mio. EUR erwirtschaftet worden waren.

Die Sartorius vz-Bilanz für Q3 2024 wird am 17.10.2024 erwartet. Mit den Gewinn- und Umsatzzahlen zum Q3 2025 rechnen Experten am 15.10.2025.

Den erwarteten Gewinn je Sartorius vz-Aktie für das Jahr 2024 setzen Experten auf 4,11 EUR fest.

