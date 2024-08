Sartorius vz Aktie News: Sartorius vz am Mittag mit Verlusten

Aktie im Fokus

Zu den Verlierern des Tages zählt am Donnerstagmittag die Aktie von Sartorius vz. Die Aktie notierte zuletzt mit Verlusten. Im XETRA-Handel verbilligte sie sich um 4,2 Prozent auf 236,30 EUR.

Die Sartorius vz-Aktie stand in der XETRA-Sitzung um 11:48 Uhr 4,2 Prozent im Minus bei 236,30 EUR. In der Spitze büßte die Sartorius vz-Aktie bis auf 235,00 EUR ein. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 245,00 EUR. Der Tagesumsatz der Sartorius vz-Aktie belief sich zuletzt auf 18.758 Aktien.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 22.03.2024 bei 383,70 EUR. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 62,38 Prozent über dem aktuellen Kurs der Sartorius vz-Aktie. Am 02.07.2024 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 199,50 EUR nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Mit Abgaben von 15,57 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

Sartorius vz-Anleger erhielten im Jahr 2023 eine Dividende von 0,740 EUR, Analysten gehen in diesem Jahr von 0,764 EUR aus. Das durchschnittliche Kursziel liegt für die Sartorius vz-Aktie bei 261,20 EUR.

Die Bilanz zum am 30.06.2024 abgelaufenen Quartal legte Sartorius vz am 18.07.2024 vor. Der Gewinn je Aktie wurde auf 0,35 EUR beziffert. Im Vorjahresquartal waren 1,39 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung von 3,45 Prozent auf 860,70 Mio. EUR aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 832,00 Mio. EUR in den Büchern gestanden.

Die Kennzahlen für Q3 2024 dürfte Sartorius vz am 17.10.2024 präsentieren. In aktuellen Schätzungen terminieren Experten die Präsentation der Q3 2025-Bilanz auf den 15.10.2025.

Analysten erwarten für 2024 einen Gewinn in Höhe von 4,26 EUR je Sartorius vz-Aktie.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Sartorius vz-Aktie

