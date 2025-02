Sartorius vz Aktie News: Sartorius vz verzeichnet am Vormittag Verluste

Kurs der Sartorius vz

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Montagvormittag die Aktie von Sartorius vz. Die Sartorius vz-Aktie rutschte in der XETRA-Sitzung um 0,4 Prozent auf 251,30 EUR ab.

Um 09:06 Uhr ging es für die Sartorius vz-Aktie nach unten. Im XETRA-Handel fiel das Papier um 0,4 Prozent auf 251,30 EUR. Die Sartorius vz-Aktie wertet zwischenzeitlich bis auf 250,20 EUR ab. Bei 252,40 EUR startete der Titel in den XETRA-Handelstag. Über XETRA wurden im bisherigen Handelsverlauf 2.645 Sartorius vz-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

Am 22.03.2024 markierte das Papier bei 383,70 EUR den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Der derzeitige Kurs der Sartorius vz-Aktie liegt somit 34,51 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 03.07.2024 bei 199,50 EUR. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 20,61 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

Nach 0,740 EUR im Vorjahr, liegt die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr bei 0,728 EUR je Sartorius vz-Aktie. Experten gaben als mittleres Kursziel 267,00 EUR an.

Die Bilanz zum am 31.12.2024 beendeten Jahresviertel veröffentlichte Sartorius vz am 28.01.2025. Das EPS belief sich auf 2,65 EUR gegenüber 0,12 EUR je Aktie im Vorjahresquartal. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 906,80 Mio. EUR vermeldet – das entspricht einem Plus von 6,71 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 849,80 Mio. EUR in den Büchern standen.

Die kommenden Finanzergebnisse für Q1 2025 dürfte Sartorius vz am 16.04.2025 präsentieren. Experten kalkulieren am 16.04.2026 mit der Veröffentlichung der Q1 2026-Bilanz von Sartorius vz.

Die Experten-Prognosen für das EPS 2025 liegen bei durchschnittlich 4,87 EUR je Sartorius vz-Aktie.

