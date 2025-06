Sartorius vz Aktie News: Sartorius vz am Vormittag mit Abschlägen

Kursentwicklung

Zu den Verlierern des Tages zählt am Freitagvormittag die Aktie von Sartorius vz. Das Papier von Sartorius vz befand sich zuletzt im Sinkflug und gab im XETRA-Handel 1,3 Prozent auf 205,10 EUR ab.

Werte in diesem Artikel

Die Sartorius vz-Aktie gab im XETRA-Handel um 09:06 Uhr um 1,3 Prozent auf 205,10 EUR nach. Das bisherige Tagestief markierte Sartorius vz-Aktie bei 202,90 EUR. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 202,90 EUR. Über XETRA wurden im bisherigen Handelsverlauf 3.291 Sartorius vz-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

Am 28.01.2025 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 292,00 EUR und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 42,37 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Am 07.04.2025 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 166,05 EUR nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Der derzeitige Kurs der Sartorius vz-Aktie liegt somit 23,52 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

2024 wurde eine Dividende von Höhe von 0,740 EUR ausgeschüttet. Analysten prognostizieren für das laufende Jahr 0,839 EUR. Im Mittel gehen Analysten von einem Kursziel von 259,10 EUR aus.

Am 16.04.2025 lud Sartorius vz zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 31.03.2025 endete. Das EPS wurde auf 0,70 EUR beziffert. Ein Jahr zuvor waren 0,54 EUR je Aktie erzielt worden. Das vergangene Quartal hat Sartorius vz mit einem Umsatz von insgesamt 883,00 Mio. EUR abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 819,60 Mio. EUR erwirtschaftet worden waren, um 7,74 Prozent gesteigert.

Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q2 2025 dürfte Sartorius vz am 22.07.2025 vorlegen. Einen Blick in die Q2 2026-Bilanz können Sartorius vz-Anleger Experten zufolge am 16.07.2026 werfen.

Experten taxieren den Sartorius vz-Gewinn für das Jahr 2025 auf 5,09 EUR je Aktie.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Sartorius vz-Aktie

Das verdienen DAX-Vorstandsvorsitzende im Vergleich zu ihren Mitarbeitern

DAX 40-Papier Sartorius vz-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in Sartorius vz von vor 5 Jahren bedeutet

UBS-Analyse vergrault Anleger: Sartorius-Vorzugsaktie mit Kursverlusten