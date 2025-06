Sartorius vz Aktie News: Sartorius vz büßt am Nachmittag ein

Notierung im Blick

Die Aktie von Sartorius vz gehört am Freitagnachmittag zu den Verlustbringern des Tages. Die Sartorius vz-Aktie rutschte in der XETRA-Sitzung zuletzt um 0,3 Prozent auf 207,20 EUR ab.

Um 15:52 Uhr ging es für die Sartorius vz-Aktie nach unten. Im XETRA-Handel fiel das Papier um 0,3 Prozent auf 207,20 EUR. Die größten Abgaben verzeichnete die Sartorius vz-Aktie bis auf 202,90 EUR. Bei 202,90 EUR ging der Anteilsschein in den XETRA-Handel. Über XETRA wurden im bisherigen Handelsverlauf 51.002 Sartorius vz-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

Am 28.01.2025 markierte das Papier bei 292,00 EUR den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die Sartorius vz-Aktie 40,93 Prozent zulegen. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 07.04.2025 bei 166,05 EUR. Derzeit notiert die Sartorius vz-Aktie damit 24,78 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

Sartorius vz-Aktionäre bezogen im Jahr 2024 über eine Dividende in Höhe von 0,740 EUR. Im laufenden Jahr dürfte sich die Dividendenausschüttung auf 0,839 EUR belaufen. Experten geben im Durchschnitt ein Kursziel von 259,10 EUR für die Sartorius vz-Aktie aus.

Sartorius vz veröffentlichte am 16.04.2025 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 31.03.2025 abgelaufenen Jahresviertel. Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 0,70 EUR präsentiert. Im Vorjahr hatten 0,54 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Sartorius vz im abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 7,74 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 883,00 Mio. EUR. Im Vorjahresviertel waren 819,60 Mio. EUR in den Büchern gestanden.

Die kommenden Finanzergebnisse für Q2 2025 dürfte Sartorius vz am 22.07.2025 präsentieren. Mit der Vorlage der Q2 2026-Bilanz von Sartorius vz rechnen Experten am 16.07.2026.

Von Analysten wird erwartet, dass Sartorius vz im Jahr 2025 5,09 EUR Gewinn je Aktie ausweisen wird.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Sartorius vz-Aktie

Das verdienen DAX-Vorstandsvorsitzende im Vergleich zu ihren Mitarbeitern

DAX 40-Papier Sartorius vz-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in Sartorius vz von vor 5 Jahren bedeutet

UBS-Analyse vergrault Anleger: Sartorius-Vorzugsaktie mit Kursverlusten