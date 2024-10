Sartorius vz Aktie News: Sartorius vz am Vormittag billiger

Aktie im Fokus

Zu den Verlierern des Tages zählt am Donnerstagvormittag die Aktie von Sartorius vz. Die Aktie verlor zuletzt in der XETRA-Sitzung 0,8 Prozent auf 235,60 EUR.

Der Sartorius vz-Aktie ging im XETRA-Handel die Puste aus. Um 09:05 Uhr verlor das Papier 0,8 Prozent auf 235,60 EUR. Der Kurs der Sartorius vz-Aktie gab im heutigen Tagestief bis auf 235,60 EUR nach. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 236,80 EUR. Zuletzt betrug der Umsatz im XETRA-Handel 1.254 Sartorius vz-Aktien.

Am 22.03.2024 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 383,70 EUR und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. 62,86 Prozent Plus fehlen der Sartorius vz-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Am 02.07.2024 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 199,50 EUR nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Mit Abgaben von 15,32 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

Für Sartorius vz-Aktionäre gab es im Jahr 2023 eine Dividende in Höhe von 0,740 EUR. Im kommenden Jahr dürften Schätzungen zufolge 0,744 EUR ausgeschüttet werden. Im Mittel gehen Analysten von einem Kursziel von 253,55 EUR aus.

Am 18.07.2024 hat Sartorius vz die Kennzahlen zum am 30.06.2024 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 0,35 EUR präsentiert. Im Vorjahr hatten 1,39 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. In Sachen Umsatz standen im vergangenen Quartal 860,70 Mio. EUR in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 3,45 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel gleich. Damals hatte Sartorius vz einen Umsatz von 832,00 Mio. EUR eingefahren.

Für das laufende Jahresviertel Q3 2024 wird am 17.10.2024 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet. In aktuellen Schätzungen terminieren Experten die Präsentation der Q3 2025-Bilanz auf den 15.10.2025.

In der Sartorius vz-Bilanz dürfte laut Analysten 2024 4,04 EUR je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.

