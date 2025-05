Sartorius vz Aktie News: Sartorius vz tendiert am Mittag fester

Kursverlauf

Die Aktie von Sartorius vz gehört am Montagmittag zu den Performance-Besten des Tages. Die Aktie legte zuletzt in der XETRA-Sitzung 0,1 Prozent auf 230,00 EUR zu.

Die Sartorius vz-Aktie konnte um 11:48 Uhr im XETRA-Handel zulegen und verteuerte sich um 0,1 Prozent auf 230,00 EUR. Die Sartorius vz-Aktie zog in der Spitze bis auf 230,80 EUR an. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 228,90 EUR. Bisher wurden via XETRA 36.218 Sartorius vz-Aktien gekauft oder verkauft.

Mit einem Kursgewinn bis auf 299,40 EUR erreichte der Titel am 16.05.2024 ein 52-Wochen-Hoch. Gewinne von 30,17 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Bei einem Wert von 166,05 EUR erreichte der Anteilsschein den tiefsten Stand seit 52 Wochen (07.04.2025). Mit einem Abschlag von mindestens 27,80 Prozent könnte die Sartorius vz-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

Die Dividendenausschüttung für Sartorius vz-Aktionäre betrug im Jahr 2024 0,740 EUR, in diesem Jahr dürfte sich die Dividende laut Expertenschätzungen auf 0,832 EUR belaufen. Im Mittel gehen Analysten von einem Kursziel von 267,80 EUR aus.

Die Bilanz zum am 31.03.2025 abgelaufenen Quartal legte Sartorius vz am 16.04.2025 vor. Es stand ein EPS von 0,70 EUR je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei Sartorius vz noch ein Gewinn pro Aktie von 0,54 EUR in den Büchern gestanden. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 883,00 Mio. EUR vermeldet – das entspricht einem Plus von 7,74 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 819,60 Mio. EUR in den Büchern standen.

Sartorius vz dürfte die Finanzergebnisse für Q2 2025 voraussichtlich am 22.07.2025 präsentieren. Experten prognostizieren die Vorlage der Q2 2026-Bilanz am 16.07.2026.

Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2025 5,10 EUR je Aktie in den Sartorius vz-Büchern.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Sartorius vz-Aktie

Aktien aus der Gesundheitsbranche von US-Vorgaben belastet

DAX 40-Titel Sartorius vz-Aktie: So viel Verlust hätte ein Sartorius vz-Investment von vor 3 Jahren eingefahren

Sartorius-Aktie gewinnt: Vertragsverlängerung von Vorstandsmitglied Gatzemeyer