Sartorius vz Aktie News: Sartorius vz tendiert am Vormittag auf rotem Terrain

Zu den Verlierern des Tages zählt am Donnerstagvormittag die Aktie von Sartorius vz. Die Sartorius vz-Aktie rutschte in der XETRA-Sitzung um 0,4 Prozent auf 206,90 EUR ab.

Die Sartorius vz-Aktie rutschte in der XETRA-Sitzung um 09:02 Uhr um 0,4 Prozent auf 206,90 EUR ab. Den tiefsten Stand des Tages markierte die Sartorius vz-Aktie bisher bei 205,00 EUR. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 205,20 EUR. Zuletzt wurden via XETRA 1.064 Sartorius vz-Aktien umgesetzt.

Am 28.01.2025 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 292,00 EUR an. Das 52-Wochen-Hoch könnte die Sartorius vz-Aktie mit einem Kursplus von 41,13 Prozent wieder erreichen. Kursverluste drückten das Papier am 07.04.2025 auf bis zu 166,05 EUR und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Mit dem aktuellen Kurs notiert die Sartorius vz-Aktie 24,60 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Die Dividendenprognose für das laufende Jahr liegt bei 0,839 EUR. Im Vorjahr erhielten Sartorius vz-Aktionäre 0,740 EUR je Wertpapier. Das Kursziel taxieren Experten im Mittel auf 259,10 EUR.

Die Bilanz zum am 31.03.2025 abgelaufenen Quartal legte Sartorius vz am 16.04.2025 vor. Das Ergebnis je Aktie lag bei 0,70 EUR, nach 0,54 EUR im Vorjahresvergleich. Der Umsatz wurde auf 883,00 Mio. EUR beziffert, im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 819,60 Mio. EUR umgesetzt worden waren.

Voraussichtlich am 22.07.2025 dürfte Sartorius vz Anlegern einen Blick in die Q2 2025-Bilanz gewähren. Einen Blick in die Q2 2026-Bilanz können Sartorius vz-Anleger Experten zufolge am 16.07.2026 werfen.

Den erwarteten Gewinn je Sartorius vz-Aktie für das Jahr 2025 setzen Experten auf 5,09 EUR fest.

