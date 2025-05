Sartorius vz Aktie News: Sartorius vz schiebt sich am Mittwochmittag vor

Sartorius vz im Blick

Zu den erfolgreicheren Aktien des Tages zählt am Mittwochmittag der Anteilsschein von Sartorius vz. Zuletzt wies die Sartorius vz-Aktie Gewinne aus. In der XETRA-Sitzung ging es für das Papier um 0,3 Prozent auf 233,90 EUR nach oben.

Die Sartorius vz-Aktie konnte um 11:48 Uhr im XETRA-Handel zulegen und verteuerte sich um 0,3 Prozent auf 233,90 EUR. Das bisherige Tageshoch markierte die Sartorius vz-Aktie bei 235,00 EUR. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 232,70 EUR. Zuletzt stieg das XETRA-Volumen auf 10.594 Sartorius vz-Aktien.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 299,40 EUR. Dieser Kurs wurde am 16.05.2024 erreicht. Das 52-Wochen-Hoch könnte die Sartorius vz-Aktie mit einem Kursplus von 28,00 Prozent wieder erreichen. Kursverluste drückten das Papier am 07.04.2025 auf bis zu 166,05 EUR und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Mit Abgaben von 29,01 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

Nachdem Sartorius vz seine Aktionäre 2024 mit 0,740 EUR beteiligte, dürfte das Unternehmen nun eine Dividende in Höhe von 0,832 EUR je Aktie ausschütten. Das durchschnittliche Kursziel geben Analysten bei 267,80 EUR je Sartorius vz-Aktie an.

Am 16.04.2025 lud Sartorius vz zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 31.03.2025 endete. Das EPS wurde auf 0,70 EUR beziffert. Im Vorjahresquartal hatten 0,54 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 883,00 Mio. EUR – ein Plus von 7,74 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Sartorius vz 819,60 Mio. EUR erwirtschaftet hatte.

Die Vorlage der Q2 2025-Finanzergebnisse wird für den 22.07.2025 terminiert. In aktuellen Schätzungen terminieren Experten die Präsentation der Q2 2026-Bilanz auf den 16.07.2026.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2025 auf 5,10 EUR belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.

