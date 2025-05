Sartorius vz Aktie News: Sartorius vz tendiert am Vormittag auf rotem Terrain

Kurs der Sartorius vz

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Mittwochvormittag die Aktie von Sartorius vz. Die Aktionäre schickten das Papier von Sartorius vz nach unten. In der XETRA-Sitzung verlor die Aktie zuletzt 0,5 Prozent auf 232,00 EUR.

Um 09:05 Uhr ging es für die Sartorius vz-Aktie nach unten. Im XETRA-Handel fiel das Papier um 0,5 Prozent auf 232,00 EUR. Die Abwärtsbewegung der Sartorius vz-Aktie ging bis auf 231,60 EUR. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 232,70 EUR. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 998 Sartorius vz-Aktien.

Am 16.05.2024 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 299,40 EUR und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. 29,05 Prozent Plus fehlen der Sartorius vz-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 07.04.2025 (166,05 EUR). Derzeit notiert die Sartorius vz-Aktie damit 39,72 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

Die Dividendenprognose für das laufende Jahr liegt bei 0,832 EUR. Im Vorjahr erhielten Sartorius vz-Aktionäre 0,740 EUR je Wertpapier. Beim durchschnittlichen Kursziel liegen die Prognosen der Analysten für die Sartorius vz-Aktie bei 267,80 EUR.

Die Zahlen des am 31.03.2025 abgelaufenen Quartals präsentierte Sartorius vz am 16.04.2025. Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 0,70 EUR beziffert, während im Vorjahresquartal 0,54 EUR je Aktie in den Büchern standen. Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Sartorius vz im abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 7,74 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 883,00 Mio. EUR. Im Vorjahresviertel waren 819,60 Mio. EUR in den Büchern gestanden.

Die Vorlage der Q2 2025-Finanzergebnisse wird für den 22.07.2025 terminiert. Die Q2 2026-Finanzergebnisse könnte Sartorius vz möglicherweise am 16.07.2026 präsentieren.

Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2025 auf 5,10 EUR je Aktie belaufen.

