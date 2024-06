Sartorius vz Aktie News: Sartorius vz am Freitagnachmittag fester

Kursentwicklung

Die Aktie von Sartorius vz gehört am Freitagnachmittag zu den Hoffnungsträgern des Tages. Die Sartorius vz-Aktie stand in der XETRA-Sitzung zuletzt 1,0 Prozent im Plus bei 243,60 EUR.

Um 15:53 Uhr sprang die Sartorius vz-Aktie im XETRA-Handel an und legte um 1,0 Prozent auf 243,60 EUR zu. Im Tageshoch stieg die Sartorius vz-Aktie bis auf 248,10 EUR. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 241,30 EUR. Von der Sartorius vz-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 46.305 Stück gehandelt.

Am 22.03.2024 markierte das Papier bei 383,70 EUR den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die Sartorius vz-Aktie somit 36,51 Prozent niedriger. Kursverluste drückten das Papier am 31.10.2023 auf bis zu 215,30 EUR und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Mit dem aktuellen Kurs notiert die Sartorius vz-Aktie 13,14 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Experten gehen davon aus, dass Sartorius vz-Anleger im laufenden Jahr mit einer Dividende in Höhe von 0,930 EUR rechnen können. Im Vorjahr schüttete Sartorius vz 0,740 EUR aus. Beim Kursziel liegen die Analysten-Schätzungen bei durchschnittlich 314,75 EUR.

Am 18.04.2024 legte Sartorius vz die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 31.03.2024 endete, vor. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 0,54 EUR ausgewiesen. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 1,36 EUR erwirtschaftet worden. Umsatzseitig standen 819,60 Mio. EUR in den Büchern – ein Minus von 9,26 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Sartorius vz 903,20 Mio. EUR erwirtschaftet hatte.

Die Vorlage der Q2 2024-Finanzergebnisse wird am 19.07.2024 erwartet. Experten terminieren die Vorlage der Q2 2025-Bilanz auf den 18.07.2025.

Für das Jahr 2024 gehen Analysten von einem Sartorius vz-Gewinn in Höhe von 5,05 EUR je Aktie aus.

