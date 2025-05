Sartorius vz Aktie News: Sartorius vz gibt am Donnerstagnachmittag ab

Kursentwicklung

Die Aktie von Sartorius vz gehört am Donnerstagnachmittag zu den Verlustbringern des Tages. Das Papier von Sartorius vz befand sich zuletzt im Sinkflug und gab im XETRA-Handel 1,9 Prozent auf 228,20 EUR ab.

Die Sartorius vz-Aktie musste um 15:52 Uhr Verluste hinnehmen. Im XETRA-Handel ging es um 1,9 Prozent auf 228,20 EUR abwärts. Bei 227,20 EUR markierte die Sartorius vz-Aktie ihr bisheriges Tagestief. Zur Startglocke stand der Titel bei 230,00 EUR. Zuletzt wechselten via XETRA 26.816 Sartorius vz-Aktien den Besitzer.

Mit einem Kursgewinn bis auf 299,40 EUR erreichte der Titel am 16.05.2024 ein 52-Wochen-Hoch. Das 52-Wochen-Hoch könnte die Sartorius vz-Aktie mit einem Kursplus von 31,20 Prozent wieder erreichen. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 07.04.2025 bei 166,05 EUR. Der derzeitige Kurs der Sartorius vz-Aktie liegt somit 37,43 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 0,832 EUR. Im Vorjahr hatte Sartorius vz 0,740 EUR je Aktie an seine Anleger ausbezahlt. Beim Kursziel liegen die Analysten-Schätzungen bei durchschnittlich 267,80 EUR.

Sartorius vz veröffentlichte am 16.04.2025 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 31.03.2025 abgelaufenen Jahresviertel. Sartorius vz hat im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 0,70 EUR je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 0,54 EUR je Aktie gewesen. In Sachen Umsatz standen im vergangenen Quartal 883,00 Mio. EUR in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 7,74 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel gleich. Damals hatte Sartorius vz einen Umsatz von 819,60 Mio. EUR eingefahren.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 22.07.2025 erfolgen. Schätzungsweise am 16.07.2026 dürfte Sartorius vz die Q2 2026-Finanzergebnisse präsentieren.

Vorab gehen Experten von einem Gewinn je Sartorius vz-Aktie in Höhe von 5,10 EUR im Jahr 2025 aus.

Redaktion finanzen.net

