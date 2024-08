Sartorius vz Aktie News: Sartorius vz am Donnerstagvormittag höher

Blick auf Sartorius vz-Kurs

Die Aktie von Sartorius vz gehört am Donnerstagvormittag zu den erfolgreicheren des Tages. Zuletzt ging es für das Sartorius vz-Papier aufwärts. Im XETRA-Handel verteuerte es sich um 0,6 Prozent auf 236,70 EUR.

Die Aktie legte um 09:05 Uhr in der XETRA-Sitzung 0,6 Prozent auf 236,70 EUR zu. Die Sartorius vz-Aktie zog in der Spitze bis auf 238,10 EUR an. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 237,30 EUR. Von der Sartorius vz-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 1.870 Stück gehandelt.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (383,70 EUR) erklomm das Papier am 22.03.2024. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die Sartorius vz-Aktie derzeit noch 62,10 Prozent Luft nach oben. Am 02.07.2024 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 199,50 EUR ab. Der aktuelle Kurs der Sartorius vz-Aktie ist somit 15,72 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 0,764 EUR. Im Vorjahr hatte Sartorius vz 0,740 EUR je Aktie an seine Anleger ausbezahlt. Das Kursziel der Analysten beläuft sich durchschnittlich auf 248,00 EUR.

Am 18.07.2024 hat Sartorius vz in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.06.2024 – vorgestellt. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 0,35 EUR präsentiert. Im Vorjahresquartal hatte Sartorius vz ein EPS von 1,39 EUR je Aktie vermeldet. Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat Sartorius vz in dem jüngst abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 3,45 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 860,70 Mio. EUR im Vergleich zu 832,00 Mio. EUR im Vorjahresquartal.

Die Vorlage der Q3 2024-Finanzergebnisse wird am 17.10.2024 erwartet. Die Veröffentlichung der Sartorius vz-Ergebnisse für Q3 2025 erwarten Experten am 15.10.2025.

Den erwarteten Gewinn je Sartorius vz-Aktie für das Jahr 2024 setzen Experten auf 4,26 EUR fest.

