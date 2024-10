Sartorius vz Aktie News: Sartorius vz verzeichnet am Nachmittag Verluste

Kursentwicklung

Die Aktie von Sartorius vz gehört am Mittwochnachmittag zu den Verlierern des Tages. Die Sartorius vz-Aktie wies zuletzt Verluste aus. Im XETRA-Handel ging es für das Papier um 2,9 Prozent auf 231,20 EUR abwärts.

Die Sartorius vz-Aktie stand in der XETRA-Sitzung um 15:50 Uhr 2,9 Prozent im Minus bei 231,20 EUR. Der Kurs der Sartorius vz-Aktie gab im heutigen Tagestief bis auf 223,90 EUR nach. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 233,60 EUR. Von der Sartorius vz-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 87.908 Stück gehandelt.

Am 22.03.2024 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 383,70 EUR. Der aktuelle Kurs der Sartorius vz-Aktie ist somit 65,96 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Bei 199,50 EUR erreichte der Anteilsschein am 02.07.2024 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die Sartorius vz-Aktie derzeit noch 13,71 Prozent Luft nach unten.

Im Jahr 2023 erhielten Sartorius vz-Anleger einen Gewinnanteil in Höhe von 0,740 EUR. Die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr liegt bei 0,744 EUR. Das durchschnittliche Kursziel geben Analysten bei 253,55 EUR je Sartorius vz-Aktie an.

Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte Sartorius vz am 18.07.2024. Der Gewinn je Aktie wurde auf 0,35 EUR beziffert. Im Vorjahresquartal waren 1,39 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 860,70 Mio. EUR – ein Plus von 3,45 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Sartorius vz 832,00 Mio. EUR erwirtschaftet hatte.

Die Vorlage der Q3 2024-Finanzergebnisse wird am 17.10.2024 erwartet.

Analysten erwarten für 2024 einen Gewinn in Höhe von 4,04 EUR je Sartorius vz-Aktie.

