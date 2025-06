Sartorius vz Aktie News: Anleger trennen sich am Vormittag vermehrt von Sartorius vz

Aktienkurs im Fokus

Zu den Verlierern des Tages zählt am Mittwochvormittag die Aktie von Sartorius vz. Die Sartorius vz-Aktie notierte zuletzt im XETRA-Handel in Rot und verlor 1,1 Prozent auf 207,00 EUR.

Die Sartorius vz-Aktie stand in der XETRA-Sitzung um 09:07 Uhr 1,1 Prozent im Minus bei 207,00 EUR. Die Sartorius vz-Aktie sank bis auf 206,60 EUR. Bei 208,00 EUR ging der Anteilsschein in den XETRA-Handel. Zuletzt betrug der Umsatz im XETRA-Handel 2.714 Sartorius vz-Aktien.

Am 28.01.2025 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 292,00 EUR und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Gewinne von 41,06 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Am 07.04.2025 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 166,05 EUR nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 19,78 Prozent unter dem aktuellen Kurs der Sartorius vz-Aktie.

2024 wurde eine Dividende von Höhe von 0,740 EUR ausgeschüttet. Analysten prognostizieren für das laufende Jahr 0,839 EUR. Im Durchschnitt gehen Experten von einem fairen Wert von 258,10 EUR je Sartorius vz-Aktie aus.

Die Zahlen des am 31.03.2025 abgelaufenen Quartals präsentierte Sartorius vz am 16.04.2025. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 0,70 EUR ausgewiesen. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 0,54 EUR erwirtschaftet worden. Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat Sartorius vz in dem jüngst abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 7,74 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 883,00 Mio. EUR im Vergleich zu 819,60 Mio. EUR im Vorjahresquartal.

Am 22.07.2025 werden die Q2 2025-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert. Einen Blick in die Q2 2026-Bilanz können Sartorius vz-Anleger Experten zufolge am 16.07.2026 werfen.

Der Gewinn 2025 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 5,16 EUR je Sartorius vz-Aktie belaufen.

