Sartorius vz Aktie News: Sartorius vz am Donnerstagnachmittag gefragt

Zu den Performance-Besten des Tages zählt am Donnerstagnachmittag die Aktie von Sartorius vz. Die Sartorius vz-Aktie konnte zuletzt im XETRA-Handel zulegen und verteuerte sich um 1,3 Prozent auf 212,30 EUR.

Die Sartorius vz-Aktie konnte um 15:52 Uhr im XETRA-Handel zulegen und verteuerte sich um 1,3 Prozent auf 212,30 EUR. Der Kurs der Sartorius vz-Aktie legte bis auf ein Tageshoch von 214,10 EUR zu. Bei 205,90 EUR startete der Titel in den XETRA-Handelstag. Im XETRA-Handel wechselten bis jetzt 34.738 Sartorius vz-Aktien den Besitzer.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 28.01.2025 bei 292,00 EUR. Derzeit notiert die Sartorius vz-Aktie damit 27,29 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Am 07.04.2025 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 166,05 EUR ab. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 21,79 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Die Dividendenprognose für das laufende Jahr liegt bei 0,839 EUR. Im Vorjahr erhielten Sartorius vz-Aktionäre 0,740 EUR je Wertpapier. Beim durchschnittlichen Kursziel liegen die Prognosen der Analysten für die Sartorius vz-Aktie bei 258,10 EUR.

Sartorius vz ließ sich am 16.04.2025 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 31.03.2025 beendeten Jahresviertel offengelegt. Sartorius vz hat im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 0,70 EUR je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 0,54 EUR je Aktie gewesen. Beim Umsatz wurden 883,00 Mio. EUR gegenüber 819,60 Mio. EUR im Vorjahreszeitraum ausgewiesen.

Am 22.07.2025 werden die Q2 2025-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert. Die Q2 2026-Finanzergebnisse könnte Sartorius vz möglicherweise am 16.07.2026 präsentieren.

Von Analysten wird erwartet, dass Sartorius vz im Jahr 2025 5,16 EUR Gewinn je Aktie ausweisen wird.

