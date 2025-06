Sartorius vz Aktie News: Sartorius vz am Mittag mit Abschlägen

Aktienkurs im Fokus

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Donnerstagmittag die Aktie von Sartorius vz. Das Papier von Sartorius vz gab in der XETRA-Sitzung ab. Zuletzt ging es um 0,4 Prozent auf 208,70 EUR abwärts.

Die Sartorius vz-Aktie stand in der XETRA-Sitzung um 11:45 Uhr 0,4 Prozent im Minus bei 208,70 EUR. Das Tagestief markierte die Sartorius vz-Aktie bei 204,60 EUR. Bei 205,90 EUR ging der Anteilsschein in den XETRA-Handel. Bisher wurden heute 13.882 Sartorius vz-Aktien gehandelt.

Mit einem Kursgewinn bis auf 292,00 EUR erreichte der Titel am 28.01.2025 ein 52-Wochen-Hoch. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 39,91 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 166,05 EUR ab. Abschläge von 20,44 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

Sartorius vz-Aktionäre bezogen im Jahr 2024 über eine Dividende in Höhe von 0,740 EUR. Im laufenden Jahr dürfte sich die Dividendenausschüttung auf 0,839 EUR belaufen. Das Kursziel der Analysten beläuft sich durchschnittlich auf 258,10 EUR.

Sartorius vz ließ sich am 16.04.2025 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 31.03.2025 beendeten Jahresviertel offengelegt. In Sachen EPS wurden 0,70 EUR je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Sartorius vz 0,54 EUR je Aktie eingenommen. Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 7,74 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 883,00 Mio. EUR ausgewiesen. Im Vorjahreszeitraum waren 819,60 Mio. EUR in den Büchern gestanden.

Am 22.07.2025 dürfte die Q2 2025-Bilanz von Sartorius vz veröffentlicht werden. Experten kalkulieren am 16.07.2026 mit der Veröffentlichung der Q2 2026-Bilanz von Sartorius vz.

Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2025 5,16 EUR je Aktie in den Sartorius vz-Büchern.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Sartorius vz-Aktie

