Sartorius vz Aktie News: Sartorius vz wird am Nachmittag ausgebremst

Aktienentwicklung

Die Aktie von Sartorius vz gehört am Mittwochnachmittag zu den Verlierern des Tages. Die Sartorius vz-Aktie stand in der XETRA-Sitzung zuletzt 1,4 Prozent im Minus bei 206,40 EUR.

Die Sartorius vz-Aktie notierte im XETRA-Handel um 15:52 Uhr mit Abschlägen von 1,4 Prozent bei 206,40 EUR. Die Sartorius vz-Aktie wertet zwischenzeitlich bis auf 205,10 EUR ab. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 208,00 EUR. Zuletzt betrug der Umsatz im XETRA-Handel 30.065 Sartorius vz-Aktien.

Der Anteilsschein kletterte am 28.01.2025 auf bis zu 292,00 EUR und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Mit einem Zuwachs von 41,47 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 166,05 EUR am 07.04.2025. Der derzeitige Kurs der Sartorius vz-Aktie liegt somit 24,30 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Zuletzt erhielten Sartorius vz-Aktionäre im Jahr 2024 eine Dividende in Höhe von 0,740 EUR. Für das laufende Jahr gehen Analysten von einer Dividende in Höhe von 0,839 EUR aus. Beim Kursziel liegen die Analysten-Schätzungen bei durchschnittlich 258,10 EUR.

Sartorius vz veröffentlichte am 16.04.2025 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 31.03.2025 abgelaufenen Jahresviertel. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 0,70 EUR. Im Vorjahresviertel hatte Sartorius vz 0,54 EUR je Aktie erwirtschaftet. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 883,00 Mio. EUR – ein Plus von 7,74 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Sartorius vz 819,60 Mio. EUR erwirtschaftet hatte.

Für das laufende Jahresviertel Q2 2025 wird am 22.07.2025 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet. Experten kalkulieren am 16.07.2026 mit der Veröffentlichung der Q2 2026-Bilanz von Sartorius vz.

Vorab gehen Experten von einem Gewinn je Sartorius vz-Aktie in Höhe von 5,16 EUR im Jahr 2025 aus.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Sartorius vz-Aktie

DAX 40-Wert Sartorius vz-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in Sartorius vz von vor 10 Jahren abgeworfen

Das verdienen DAX-Vorstandsvorsitzende im Vergleich zu ihren Mitarbeitern

DAX 40-Papier Sartorius vz-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in Sartorius vz von vor 5 Jahren bedeutet