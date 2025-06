Sartorius vz Aktie News: Anleger schicken Sartorius vz am Donnerstagvormittag ins Minus

Freitagshandel in Frankfurt: Am Nachmittag Pluszeichen im LUS-DAX

💡 Kostenfreies Webinar: Tradebesprechung - Was ist Lust und was ist Pflicht?

Schwacher Wochentag in New York: Dow Jones gibt schlussendlich nach

Minuszeichen in New York: NASDAQ Composite fällt schlussendlich

AMGEN'S PHASE 2 MARITIDE DATA TO BE PRESENTED AT THE AMERICAN DIABETES ASSOCIATION 85TH SCIENTIFIC SESSIONS

Heute im Fokus

Norwegens Notenbank dreht überraschend den Leitzins nach unten. Schweizerische Nationalbank senkt Leitzins. Google-Schwester Waymo visiert New Yorker Straßen an. Putin zeigt sich offen für Gespräch mit Merz - Warnung an Deutschland. Israels Luftwaffe greift Ziele im Iran an. Rüstungsexporte für knapp vier Millionen Euro nach Israel. easyJet-Aktie: Flugzeug muss in München wegen Rauchgeruch landen.