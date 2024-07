Sartorius vz Aktie News: Sartorius vz am Freitagmittag im Bärenmodus

Fokus auf Aktienkurs

Zu den Verlierern des Tages zählt am Freitagmittag die Aktie von Sartorius vz. Zuletzt fiel die Sartorius vz-Aktie. Im XETRA-Handel rutschte das Papier um 15,4 Prozent auf 208,60 EUR ab.

Die Sartorius vz-Aktie musste um 11:49 Uhr Verluste hinnehmen. Im XETRA-Handel ging es um 15,4 Prozent auf 208,60 EUR abwärts. Im Tief verlor die Sartorius vz-Aktie bis auf 205,80 EUR. Zur Startglocke stand der Titel bei 222,10 EUR. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 161.248 Sartorius vz-Aktien umgesetzt.

Am 22.03.2024 erreichte der Anteilsschein mit 383,70 EUR ein 52-Wochen-Hoch. Gewinne von 83,94 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Am 02.07.2024 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 199,50 EUR und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 4,36 Prozent unter dem aktuellen Kurs der Sartorius vz-Aktie.

Sartorius vz-Anleger erhielten im Jahr 2023 eine Dividende von 0,740 EUR, Analysten gehen in diesem Jahr von 0,853 EUR aus. Experten geben im Durchschnitt ein Kursziel von 292,67 EUR für die Sartorius vz-Aktie aus.

Sartorius vz ließ sich am 18.04.2024 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 31.03.2024 beendeten Jahresviertel offengelegt. Das EPS wurde auf 0,54 EUR beziffert. Ein Jahr zuvor waren 1,36 EUR je Aktie erzielt worden. Der Umsatz ging im Vorjahresvergleich um 9,26 Prozent zurück. Hier wurden 819,60 Mio. EUR gegenüber 903,20 Mio. EUR im Vorjahreszeitraum generiert.

Voraussichtlich am 17.10.2024 dürfte Sartorius vz Anlegern einen Blick in die Q3 2024-Bilanz gewähren. Experten kalkulieren am 15.10.2025 mit der Veröffentlichung der Q3 2025-Bilanz von Sartorius vz.

Von Analysten wird erwartet, dass Sartorius vz im Jahr 2024 4,81 EUR Gewinn je Aktie ausweisen wird.

