Sartorius vz Aktie News: Sartorius vz am Montagnachmittag mit Kursabschlägen

Die Aktie von Sartorius vz gehört am Montagnachmittag zu den Verlustbringern des Tages. Zuletzt fiel die Sartorius vz-Aktie. Im XETRA-Handel rutschte das Papier um 1,3 Prozent auf 206,40 EUR ab.

Das Papier von Sartorius vz gab in der XETRA-Sitzung ab. Um 15:49 Uhr ging es um 1,3 Prozent auf 206,40 EUR abwärts. Bei 205,20 EUR markierte die Sartorius vz-Aktie ihr bisheriges Tagestief. Den Handelstag beging das Papier bei 208,00 EUR. Die Anzahl der bisher gehandelten Sartorius vz-Aktien beläuft sich auf 121.870 Stück.

Am 22.03.2024 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 383,70 EUR an. Gewinne von 85,90 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Am 02.07.2024 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 199,50 EUR ab. Derzeit notiert die Sartorius vz-Aktie damit 3,46 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

Sartorius vz-Aktionäre bezogen im Jahr 2023 über eine Dividende in Höhe von 0,740 EUR. Im laufenden Jahr dürfte sich die Dividendenausschüttung auf 0,838 EUR belaufen. Das durchschnittliche Kursziel geben Analysten bei 292,67 EUR je Sartorius vz-Aktie an.

Die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel stellte Sartorius vz am 18.07.2024 vor. Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 0,35 EUR beziffert, während im Vorjahresquartal 1,39 EUR je Aktie in den Büchern standen. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 860,70 Mio. EUR vermeldet – das entspricht einem Plus von 3,45 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 832,00 Mio. EUR in den Büchern standen.

Die Kennzahlen für Q3 2024 dürfte Sartorius vz am 17.10.2024 präsentieren. In aktuellen Schätzungen terminieren Experten die Präsentation der Q3 2025-Bilanz auf den 15.10.2025.

Analysten erwarten für 2024 einen Gewinn in Höhe von 4,72 EUR je Sartorius vz-Aktie.

