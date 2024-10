Sartorius vz Aktie News: Sartorius vz am Dienstagnachmittag höher

Sartorius vz im Blick

Die Aktie von Sartorius vz gehört am Dienstagnachmittag zu den Hoffnungsträgern des Tages. Zuletzt stieg die Sartorius vz-Aktie. In der XETRA-Sitzung kletterte das Papier um 0,1 Prozent auf 253,70 EUR.

Die Sartorius vz-Aktie stand in der XETRA-Sitzung um 15:53 Uhr 0,1 Prozent im Plus bei 253,70 EUR. Im Tageshoch stieg die Sartorius vz-Aktie bis auf 264,30 EUR. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 252,50 EUR. Zuletzt wechselten via XETRA 75.867 Sartorius vz-Aktien den Besitzer.

Bei 383,70 EUR markierte der Titel am 22.03.2024 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 51,24 Prozent über dem aktuellen Kurs der Sartorius vz-Aktie. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 02.07.2024 bei 199,50 EUR. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 21,36 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

Im Jahr 2023 wurde eine Dividende in Höhe von 0,740 EUR an Sartorius vz-Aktionäre ausgeschüttet. Im laufenden Jahr erwarten Experten 0,725 EUR. Im Durchschnitt errechneten Experten ein Kursziel von 258,36 EUR für die Sartorius vz-Aktie.

Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte Sartorius vz am 17.10.2024. Das EPS wurde auf 0,12 EUR beziffert. Im Vorjahresquartal hatten 0,13 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 793,60 Mio. EUR – das entspricht einem Minus von 2,11 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 810,70 Mio. EUR in den Büchern gestanden hatten.

Am 23.01.2025 werden die Q4 2024-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass Sartorius vz einen Gewinn von 4,02 EUR je Aktie in der Bilanz 2024 stehen haben dürfte.

