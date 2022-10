Sartorius vz Aktie News: Anleger greifen bei Sartorius vz am Dienstagmittag zu

Um 12:22 Uhr konnte die Aktie von Sartorius vz zulegen und verteuerte sich in der XETRA-Sitzung um 1,2 Prozent auf 341,40 EUR. Die Sartorius vz-Aktie kletterte in der Spitze bis auf 342,20 EUR. Zum XETRA-Handelsstart notierte das Papier bei 339,20 EUR. Im heutigen Handel wurden bisher 14.429 Sartorius vz-Aktien umgesetzt.

Bei 631,60 EUR erreichte der Titel am 30.11.2021 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die Sartorius vz-Aktie 45,95 Prozent zulegen. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 293,30 EUR. Dieser Wert wurde am 22.06.2022 erreicht. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 16,40 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

Das durchschnittliche Kursziel liegt für die Sartorius vz-Aktie bei 516,64 EUR.

Sartorius vz veröffentlichte am 21.04.2022 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 31.03.2022 abgelaufenen Jahresviertel. Das EPS belief sich auf 2,44 EUR gegenüber 1,77 EUR je Aktie im Vorjahresquartal. Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat Sartorius vz in dem jüngst abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 28,93 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 1.020,00 EUR im Vergleich zu 791,10 EUR im Vorjahresquartal.

Die Vorlage der Q4 2022-Finanzergebnisse wird für den 26.01.2023 terminiert. Experten prognostizieren die Vorlage der Q4 2023-Bilanz am 30.01.2024.

In der Sartorius vz-Bilanz dürfte laut Analysten 2022 9,63 EUR je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.

