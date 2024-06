Sartorius vz Aktie News: Sartorius vz am Donnerstagnachmittag mit Abschlägen

Kursentwicklung im Fokus

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Donnerstagnachmittag die Aktie von Sartorius vz. Die Sartorius vz-Aktie wies zuletzt Verluste aus. Im XETRA-Handel ging es für das Papier um 2,2 Prozent auf 217,70 EUR abwärts.

Der Sartorius vz-Aktie ging im XETRA-Handel die Puste aus. Um 15:53 Uhr verlor das Papier 2,2 Prozent auf 217,70 EUR. Zwischenzeitlich weitete die Sartorius vz-Aktie die Kursverluste bis auf ein Tagestief bei 215,10 EUR aus. Den XETRA-Handel startete das Papier bei 221,70 EUR. Zuletzt wurden via XETRA 37.895 Sartorius vz-Aktien umgesetzt.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 22.03.2024 bei 383,70 EUR. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 76,25 Prozent über dem aktuellen Kurs der Sartorius vz-Aktie. Am 19.06.2024 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 209,40 EUR ab. Abschläge von 3,81 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

Experten gehen davon aus, dass Sartorius vz-Anleger im laufenden Jahr mit einer Dividende in Höhe von 0,930 EUR rechnen können. Im Vorjahr schüttete Sartorius vz 0,740 EUR aus. Beim durchschnittlichen Kursziel liegen die Prognosen der Analysten für die Sartorius vz-Aktie bei 311,00 EUR.

Sartorius vz gewährte am 18.04.2024 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 31.03.2024 abgelaufenen Quartals. Im abgelaufenen Quartal wurde ein Ergebnis je Aktie von 0,54 EUR eingefahren. Im Vorjahresviertels waren 1,36 EUR je Aktie erzielt worden. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 819,60 Mio. EUR – das entspricht einem Minus von 9,26 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 903,20 Mio. EUR in den Büchern gestanden hatten.

Die kommenden Finanzergebnisse für Q2 2024 dürfte Sartorius vz am 19.07.2024 präsentieren. Sartorius vz dürfte die Q2 2025-Ergebnisse Experten zufolge am 18.07.2025 präsentieren.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2024 auf 5,05 EUR belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.

