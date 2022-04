Sartorius vz Aktie News: Sartorius vz am Donnerstagvormittag nahe Vortagesschluss

Die Sartorius vz-Aktie bewegte sich um 07:32 Uhr kaum. Das Papier stand via Frankfurt bei 340,00 EUR.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (625,00 EUR) erklomm das Papier am 30.11.2021. Der derzeitige Kurs der Sartorius vz-Aktie liegt somit 45,60 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Der Anteilsschein verbuchte am 27.04.2022 Kursverluste bis auf 339,00 EUR und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 0,29 Prozent unter dem aktuellen Kurs der Sartorius vz-Aktie.

Das mittlere Kursziel sehen Analysten bei 540,25 EUR.

Am 21.04.2022 hat Sartorius vz die Kennzahlen zum am 31.03.2022 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 2,44 EUR. Im Vorjahresviertel hatte Sartorius vz 1,77 EUR je Aktie erwirtschaftet. In Sachen Umsatz standen im vergangenen Quartal 1.020,00 EUR in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 28,93 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel gleich. Damals hatte Sartorius vz einen Umsatz von 791,10 EUR eingefahren.

Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q2 2022 dürfte Sartorius vz am 21.07.2022 vorlegen. Schätzungsweise am 21.07.2023 dürfte Sartorius vz die Q2 2023-Finanzergebnisse präsentieren.

Experten taxieren den Sartorius vz-Gewinn für das Jahr 2023 auf 10,27 EUR je Aktie.

