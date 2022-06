Sartorius vz Aktie News: Sartorius vz am Mittwochvormittag mit Verlusten

Um 29.06.2022 09:22:00 Uhr rutschte die Sartorius vz-Aktie in der XETRA-Sitzung um 1,3 Prozent auf 327,20 EUR ab. Das Tagestief markierte die Sartorius vz-Aktie bei 325,60 EUR. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 328,60 EUR. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 2.145 Sartorius vz-Aktien umgesetzt.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 30.11.2021 bei 631,60 EUR. Das 52-Wochen-Hoch liegt 48,20 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der Sartorius vz-Aktie. Am 22.06.2022 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 293,30 EUR. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der Sartorius vz-Aktie 11,56 Prozent sinken.

Im Durchschnitt gehen Experten von einem fairen Wert von 541,50 EUR je Sartorius vz-Aktie aus.

Am 21.04.2022 lud Sartorius vz zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 31.03.2022 endete. Es stand ein EPS von 2,44 EUR je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei Sartorius vz noch ein Gewinn pro Aktie von 1,77 EUR in den Büchern gestanden. Der Umsatz wurde auf 1.020,00 EUR beziffert, im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 791,10 EUR umgesetzt worden waren.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 21.07.2022 erfolgen. Mit der Vorlage der Q2 2023-Bilanz von Sartorius vz rechnen Experten am 21.07.2023.

Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2023 10,25 EUR je Aktie in den Sartorius vz-Büchern.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Sartorius vz-Aktie

Mai 2022: So schätzen Experten die Sartorius vz-Aktie ein

April 2022: So haben Analysten ihre Einstufung der Sartorius vz-Aktie angepasst

Sartorius-Aktie schließt stark: Sartorius verzeichnet guten Start ins Jahr

Ausgewählte Hebelprodukte auf Sartorius AG St. Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Sartorius AG St. Long Short Hebel wählen: 5x 10x Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen Name Hebel KO Emittent Keine Daten Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Sartorius AG St.

Bildquellen: T. Schneider / Shutterstock.com