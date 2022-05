Sartorius vz Aktie News: Sartorius vz fällt am Dienstagmittag

Die Sartorius vz-Aktie musste um 31.05.2022 12:22:00 Uhr im XETRA-Handel abgeben und fiel um 0,2 Prozent auf 373,40 EUR. Den tiefsten Stand des Tages markierte die Sartorius vz-Aktie bisher bei 364,70 EUR. Mit einem Wert von 374,30 EUR ging der Anteilsschein in den Handelstag. Bisher wurden heute 26.072 Sartorius vz-Aktien gehandelt.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (631,60 EUR) erklomm das Papier am 30.11.2021. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 40,88 Prozent hinzugewinnen. Bei einem Wert von 303,60 EUR erreichte der Anteilsschein den tiefsten Stand seit 52 Wochen (12.05.2022). Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 22,99 Prozent.

Im Durchschnitt errechneten Experten ein Kursziel von 541,50 EUR für die Sartorius vz-Aktie.

Die Bilanz zum am 31.03.2022 beendeten Jahresviertel veröffentlichte Sartorius vz am 21.04.2022. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 2,44 EUR präsentiert. Im Vorjahresquartal hatte Sartorius vz ein EPS von 1,77 EUR je Aktie vermeldet. Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung von 28,93 Prozent auf 1.020,00 EUR aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 791,10 EUR in den Büchern gestanden.

Mit der Q2 2022-Bilanzvorlage von Sartorius vz wird am 21.07.2022 gerechnet. Experten terminieren die Vorlage der Q2 2023-Bilanz auf den 21.07.2023.

Vorab gehen Experten von einem Gewinn je Sartorius vz-Aktie in Höhe von 10,24 EUR im Jahr 2023 aus.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Sartorius vz-Aktie

April 2022: So haben Analysten ihre Einstufung der Sartorius vz-Aktie angepasst

Sartorius-Aktie schließt stark: Sartorius verzeichnet guten Start ins Jahr

Ausblick: Sartorius präsentiert Quartalsergebnisse

Ausgewählte Hebelprodukte auf Sartorius AG St. Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Sartorius AG St. Long Short Hebel wählen: 5x 10x Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen Name Hebel KO Emittent Keine Daten Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Sartorius AG St.

Bildquellen: T. Schneider / Shutterstock.com