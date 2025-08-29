DAX24.002 +0,4%ESt505.363 +0,2%Top 10 Crypto15,34 +1,5%Dow45.545 -0,2%Nas21.456 -1,2%Bitcoin93.114 +0,6%Euro1,1710 +0,2%Öl68,19 +0,1%Gold3.475 +0,8%
Fokus auf Aktienkurs

Schaeffler Aktie News: Schaeffler steigt am Montagnachmittag

01.09.25 16:10 Uhr
Schaeffler Aktie News: Schaeffler steigt am Montagnachmittag

Zu den Hoffnungsträgern des Tages zählt am Montagnachmittag die Aktie von Schaeffler. Die Aktionäre schickten das Papier von Schaeffler nach oben. Im XETRA-Handel gewann die Aktie zuletzt 1,4 Prozent auf 6,00 EUR.

Die Schaeffler-Aktie stieg im XETRA-Handel. Um 15:52 Uhr verteuerte sich das Papier um 1,4 Prozent auf 6,00 EUR. Der Kurs der Schaeffler-Aktie legte bis auf ein Tageshoch von 6,03 EUR zu. Bei 5,94 EUR startete der Titel in den XETRA-Handelstag. Der Tagesumsatz der Schaeffler-Aktie belief sich zuletzt auf 806.687 Aktien.

Bei 6,03 EUR erreichte der Titel am 01.09.2025 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Das 52-Wochen-Hoch liegt 0,50 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der Schaeffler-Aktie. Am 09.04.2025 gab der Anteilsschein bis auf 3,15 EUR nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der Schaeffler-Aktie 47,39 Prozent sinken.

Die Dividendenausschüttung für Schaeffler-Aktionäre betrug im Jahr 2024 0,250 EUR, in diesem Jahr dürfte sich die Dividende laut Expertenschätzungen auf 0,186 EUR belaufen. Das Kursziel taxieren Experten im Mittel auf 5,19 EUR.

Am 06.08.2025 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 30.06.2025 abgelaufenen Jahresviertel vor. Der Verlust je Anteilsschein wurde bei -0,04 EUR vermeldet. Im Vorjahresquartal hatten ebenfalls 0,05 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 5,92 Mrd. EUR – ein Plus von 41,30 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Schaeffler 4,19 Mrd. EUR erwirtschaftet hatte.

Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q3 2025 dürfte Schaeffler am 04.11.2025 vorlegen. Die Q3 2026-Finanzergebnisse könnte Schaeffler möglicherweise am 10.11.2026 präsentieren.

Vorab gehen Experten von einem Gewinn je Schaeffler-Aktie in Höhe von 0,344 EUR im Jahr 2025 aus.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Schaeffler-Aktie

