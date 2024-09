Schaeffler Aktie News: Schaeffler verzeichnet am Dienstagmittag Verluste

Blick auf Schaeffler-Kurs

Die Aktie von Schaeffler gehört am Dienstagmittag zu den Verlustbringern des Tages. Die Schaeffler-Aktie notierte im XETRA-Handel zuletzt mit Abschlägen von 0,7 Prozent bei 4,69 EUR.

Die Schaeffler-Aktie musste um 11:43 Uhr im XETRA-Handel abgeben und fiel um 0,7 Prozent auf 4,69 EUR. Die größten Abgaben verzeichnete die Schaeffler-Aktie bis auf 4,68 EUR. Die XETRA-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 4,74 EUR. Zuletzt wechselten via XETRA 109.769 Schaeffler-Aktien den Besitzer.

Am 01.03.2024 markierte das Papier bei 6,78 EUR den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 44,46 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Kursverluste drückten das Papier am 08.08.2024 auf bis zu 4,57 EUR und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Mit einem Abschlag von mindestens 2,52 Prozent könnte die Schaeffler-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 0,363 EUR. Im Vorjahr hatte Schaeffler 0,450 EUR je Aktie an seine Anleger ausbezahlt. Das durchschnittliche Kursziel geben Analysten bei 7,18 EUR je Schaeffler-Aktie an.

Am 06.08.2024 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 30.06.2024 abgelaufenen Jahresviertel vor. Das EPS wurde mit 0,05 EUR ausgewiesen. Das entspricht genau dem Gewinn je Aktie von 0,21 EUR, der im Vorjahr erwirtschaftet wurde. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 4,19 Mrd. EUR – ein Plus von 3,33 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Schaeffler 4,06 Mrd. EUR erwirtschaftet hatte.

Am 05.11.2024 werden die Q3 2024-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert. Experten prognostizieren die Vorlage der Q3 2025-Bilanz am 11.11.2025.

In der Schaeffler-Bilanz dürfte laut Analysten 2024 0,838 EUR je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.

