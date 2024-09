Schaeffler Aktie News: Schaeffler am Mittwochnachmittag im Minusbereich

Blick auf Aktienkurs

Die Aktie von Schaeffler gehört am Mittwochnachmittag zu den Verlustbringern des Tages. Das Papier von Schaeffler gab in der XETRA-Sitzung ab. Zuletzt ging es um 1,1 Prozent auf 4,60 EUR abwärts.

Die Schaeffler-Aktie gab im XETRA-Handel um 15:52 Uhr um 1,1 Prozent auf 4,60 EUR nach. Das bisherige Tagestief markierte Schaeffler-Aktie bei 4,58 EUR. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 4,61 EUR. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 213.340 Schaeffler-Aktien umgesetzt.

Mit einem Kursgewinn bis auf 6,78 EUR erreichte der Titel am 01.03.2024 ein 52-Wochen-Hoch. Mit einem Zuwachs von mindestens 47,28 Prozent könnte die Schaeffler-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 08.08.2024 (4,57 EUR). Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die Schaeffler-Aktie derzeit noch 0,61 Prozent Luft nach unten.

Schaeffler-Aktionäre bezogen im Jahr 2023 über eine Dividende in Höhe von 0,450 EUR. Im laufenden Jahr dürfte sich die Dividendenausschüttung auf 0,363 EUR belaufen. Experten geben im Durchschnitt ein Kursziel von 7,18 EUR für die Schaeffler-Aktie aus.

Am 06.08.2024 legte Schaeffler die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 30.06.2024 endete, vor. Der Gewinn je Aktie lag bei 0,05 EUR. Im Vorjahresquartal waren ebenfalls 0,21 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung von 3,33 Prozent auf 4,19 Mrd. EUR aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 4,06 Mrd. EUR in den Büchern gestanden.

Am 05.11.2024 dürfte die Q3 2024-Bilanz von Schaeffler veröffentlicht werden. Am 11.11.2025 wird Schaeffler schätzungsweise die Ergebnisse für Q3 2025 präsentieren.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2024 auf 0,838 EUR belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.

