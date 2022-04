Schaeffler Aktie News: Schaeffler am Dienstagvormittag mit Verlusten

Um 09:22 Uhr fiel die Schaeffler-Aktie. Im XETRA-Handel rutschte das Papier um 0,4 Prozent auf 5,69 EUR ab. Die Schaeffler-Aktie sank bis auf 5,69 EUR. Mit einem Wert von 5,70 EUR ging der Anteilsschein in den Handelstag. Im XETRA-Handel wechselten bis jetzt 25.015 Schaeffler-Aktien den Besitzer.

Am 20.04.2021 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 8,44 EUR. Das 52-Wochen-Hoch liegt 48,24 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der Schaeffler-Aktie. Kursverluste drückten das Papier am 07.03.2022 auf bis zu 4,58 EUR und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die Schaeffler-Aktie derzeit noch 19,54 Prozent Luft nach unten.

Das durchschnittliche Kursziel geben Analysten bei 7,38 EUR je Schaeffler-Aktie an.

Am 10.05.2022 hat Schaeffler in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 31.03.2022 – vorgestellt. Für das jüngste Quartal wurde ein Gewinn je Aktie von 0,24 EUR ausgewiesen. Im Vorjahresviertel hatte das Unternehmen ein EPS von 0,15 EUR je Aktie generiert. In Sachen Umsatz standen im vergangenen Quartal 3,63 Milliarden EUR in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 2,11 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel gleich. Damals hatte Schaeffler einen Umsatz von 3,55 Milliarden EUR eingefahren.

Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q1 2022 dürfte Schaeffler am 10.05.2022 vorlegen. Experten terminieren die Vorlage der Q4 2022-Bilanz auf den 08.03.2023.

Vorab gehen Experten von einem Gewinn je Schaeffler-Aktie in Höhe von 1,24 EUR im Jahr 2023 aus.

