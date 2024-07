Schaeffler Aktie News: Schaeffler am Freitagnachmittag in Rot

So entwickelt sich Schaeffler

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Freitagnachmittag die Aktie von Schaeffler. Der Schaeffler-Aktie ging im XETRA-Handel die Puste aus. Zuletzt verlor das Papier 0,4 Prozent auf 5,53 EUR.

Die Aktionäre schickten das Papier von Schaeffler nach unten. In der XETRA-Sitzung verlor die Aktie um 15:50 Uhr 0,4 Prozent auf 5,53 EUR. Die Schaeffler-Aktie wertet zwischenzeitlich bis auf 5,53 EUR ab. Bei 5,58 EUR eröffnete der Anteilsschein. Zuletzt wechselten via XETRA 137.253 Schaeffler-Aktien den Besitzer.

Bei 6,78 EUR markierte der Titel am 01.03.2024 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die Schaeffler-Aktie derzeit noch 22,51 Prozent Luft nach oben. Am 30.10.2023 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 4,64 EUR nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 16,09 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Schaeffler-Aktionäre bezogen im Jahr 2023 über eine Dividende in Höhe von 0,450 EUR. Im laufenden Jahr dürfte sich die Dividendenausschüttung auf 0,433 EUR belaufen. Das Kursziel der Analysten beläuft sich durchschnittlich auf 7,32 EUR.

Die Zahlen des am 31.03.2024 abgelaufenen Quartals präsentierte Schaeffler am 07.05.2024. Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 0,35 EUR beziffert, während im Vorjahresquartal 0,19 EUR je Aktie in den Büchern standen. Umsatzseitig standen 4,09 Mrd. EUR in den Büchern – ein Minus von 1,61 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Schaeffler 4,15 Mrd. EUR erwirtschaftet hatte.

Schaeffler dürfte die Finanzergebnisse für Q2 2024 voraussichtlich am 06.08.2024 präsentieren. Experten kalkulieren am 12.08.2025 mit der Veröffentlichung der Q2 2025-Bilanz von Schaeffler.

Den erwarteten Gewinn je Schaeffler-Aktie für das Jahr 2024 setzen Experten auf 0,971 EUR fest.

