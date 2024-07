Schaeffler Aktie News: Schaeffler am Vormittag billiger

Schaeffler im Fokus

Die Aktie von Schaeffler gehört am Dienstagvormittag zu den Verlustbringern des Tages. Die Schaeffler-Aktie wies zuletzt Verluste aus. Im XETRA-Handel ging es für das Papier um 1,9 Prozent auf 5,54 EUR abwärts.

Die Schaeffler-Aktie stand in der XETRA-Sitzung um 09:03 Uhr 1,9 Prozent im Minus bei 5,54 EUR. In der Spitze büßte die Schaeffler-Aktie bis auf 5,54 EUR ein. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 5,62 EUR. Die Anzahl der bisher gehandelten Schaeffler-Aktien beläuft sich auf 20.482 Stück.

Am 01.03.2024 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 6,78 EUR an. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 22,40 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Kursverluste drückten das Papier am 30.10.2023 auf bis zu 4,64 EUR und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Derzeit notiert die Schaeffler-Aktie damit 19,29 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

Nachdem im Jahr 2023 0,450 EUR an Schaeffler-Aktionäre ausgeschüttet wurden, gehen Analysten in diesem Jahr von 0,433 EUR aus. Das durchschnittliche Kursziel geben Analysten bei 7,32 EUR je Schaeffler-Aktie an.

Schaeffler ließ sich am 07.05.2024 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 31.03.2024 beendeten Jahresviertel offengelegt. Schaeffler hat im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 0,35 EUR je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 0,19 EUR je Aktie gewesen. Das vergangene Quartal hat Schaeffler mit einem Umsatz von insgesamt 4,09 Mrd. EUR abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 4,15 Mrd. EUR erwirtschaftet worden waren, um 1,61 Prozent verringert.

Mit der Q2 2024-Bilanzvorlage von Schaeffler wird am 06.08.2024 gerechnet. Die Q2 2025-Finanzergebnisse könnte Schaeffler möglicherweise am 12.08.2025 präsentieren.

Der Gewinn 2024 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 0,971 EUR je Schaeffler-Aktie belaufen.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Schaeffler-Aktie

Minuszeichen in Frankfurt: SDAX verbucht schlussendlich Verluste

Optimismus in Frankfurt: SDAX bewegt sich im Plus

Freundlicher Handel in Frankfurt: SDAX am Mittag freundlich