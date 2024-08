Schaeffler Aktie News: Schaeffler zeigt sich am Mittag gestärkt

Schaeffler im Fokus

Zu den Performance-Besten des Tages zählt am Montagmittag die Aktie von Schaeffler. Zuletzt stieg die Schaeffler-Aktie. In der XETRA-Sitzung kletterte das Papier um 1,0 Prozent auf 4,68 EUR.

Um 11:42 Uhr stieg die Schaeffler-Aktie. In der XETRA-Sitzung kletterte das Papier um 1,0 Prozent auf 4,68 EUR. Den Tageshöchststand markierte die Schaeffler-Aktie bei 4,72 EUR. Bei 4,67 EUR eröffnete der Anteilsschein. Bisher wurden heute 115.157 Schaeffler-Aktien gehandelt.

Mit einem Kursgewinn bis auf 6,78 EUR erreichte der Titel am 01.03.2024 ein 52-Wochen-Hoch. Das 52-Wochen-Hoch liegt 44,64 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der Schaeffler-Aktie. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 08.08.2024 (4,57 EUR). Mit einem Abschlag von mindestens 2,39 Prozent könnte die Schaeffler-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

Nachdem im Jahr 2023 0,450 EUR an Schaeffler-Aktionäre ausgeschüttet wurden, gehen Analysten in diesem Jahr von 0,363 EUR aus. Beim Kursziel liegen die Analysten-Schätzungen bei durchschnittlich 7,18 EUR.

Die Bilanz zum am 30.06.2024 abgelaufenen Quartal legte Schaeffler am 06.08.2024 vor. Schaeffler hat ein EPS von 0,05 EUR vermeldet. Im Vorjahr hatte das EPS des Unternehmens mit 0,21 EUR auf dem gleichen Niveau gelegen. Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung von 3,33 Prozent auf 4,19 Mrd. EUR aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 4,06 Mrd. EUR in den Büchern gestanden.

Für das laufende Jahresviertel Q3 2024 wird am 05.11.2024 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet. Mit der Vorlage der Q3 2025-Bilanz von Schaeffler rechnen Experten am 11.11.2025.

Den erwarteten Gewinn je Schaeffler-Aktie für das Jahr 2024 setzen Experten auf 0,838 EUR fest.

