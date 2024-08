Schaeffler Aktie News: Schaeffler legt am Vormittag zu

Kursentwicklung

Zu den Gewinnern des Tages zählt am Montagvormittag die Aktie von Schaeffler. Zuletzt sprang die Schaeffler-Aktie im XETRA-Handel an und legte um 0,7 Prozent auf 4,67 EUR zu.

Um 09:04 Uhr ging es für das Schaeffler-Papier aufwärts. Im XETRA-Handel verteuerte es sich um 0,7 Prozent auf 4,67 EUR. Die Schaeffler-Aktie baute ihre Kursgewinne zwischenzeitlich bis auf das bisherige Tageshoch bei 4,69 EUR aus. Zum XETRA-Handelsstart notierte das Papier bei 4,67 EUR. Zuletzt wechselten via XETRA 43.162 Schaeffler-Aktien den Besitzer.

Bei einem Wert von 6,78 EUR erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (01.03.2024). Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die Schaeffler-Aktie somit 31,07 Prozent niedriger. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 08.08.2024 (4,57 EUR). Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 2,10 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Experten rechnen in diesem Jahr mit einer Dividendenausschüttung in Höhe von 0,363 EUR, nach 0,450 EUR im Jahr 2023. Das durchschnittliche Kursziel geben Analysten bei 7,18 EUR je Schaeffler-Aktie an.

Schaeffler ließ sich am 06.08.2024 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 30.06.2024 beendeten Jahresviertel offengelegt. Das EPS lag bei 0,05 EUR. Im Vorjahresquartal wurde der Gewinn je Papier mit 0,21 EUR ebenfalls auf diesem Niveau vermeldet. Auf der Umsatzseite hat Schaeffler im vergangenen Quartal 4,19 Mrd. EUR verbucht. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 3,33 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte Schaeffler 4,06 Mrd. EUR umsetzen können.

Voraussichtlich am 05.11.2024 dürfte Schaeffler Anlegern einen Blick in die Q3 2024-Bilanz gewähren. Die Q3 2025-Finanzergebnisse könnte Schaeffler möglicherweise am 11.11.2025 präsentieren.

Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2024 auf 0,838 EUR je Aktie belaufen.

