Schaeffler Aktie News: Schaeffler am Vormittag auf rotem Terrain

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Donnerstagvormittag die Aktie von Schaeffler. Die Aktie verlor zuletzt in der XETRA-Sitzung 0,8 Prozent auf 4,17 EUR.

Die Schaeffler-Aktie wies um 09:06 Uhr Verluste aus. Im XETRA-Handel ging es für das Papier um 0,8 Prozent auf 4,17 EUR abwärts. Die Schaeffler-Aktie wertet zwischenzeitlich bis auf 4,17 EUR ab. Den XETRA-Handel startete das Papier bei 4,20 EUR. Zuletzt stieg das XETRA-Volumen auf 32.506 Schaeffler-Aktien.

Am 01.03.2024 erreichte der Anteilsschein mit 6,78 EUR ein 52-Wochen-Hoch. Das 52-Wochen-Hoch könnte die Schaeffler-Aktie mit einem Kursplus von 62,47 Prozent wieder erreichen. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 4,13 EUR. Dieser Wert wurde am 10.09.2024 erreicht. Der aktuelle Kurs der Schaeffler-Aktie ist somit 1,01 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

Für Schaeffler-Aktionäre gab es im Jahr 2023 eine Dividende in Höhe von 0,450 EUR. Im kommenden Jahr dürften Schätzungen zufolge 0,350 EUR ausgeschüttet werden. Das Kursziel taxieren Experten im Mittel auf 6,38 EUR.

Die Bilanz zum am 30.06.2024 abgelaufenen Quartal legte Schaeffler am 06.08.2024 vor. Mit einem EPS von 0,05 EUR lag das Ergebnis je Aktie auf dem Vorjahreswert, als Schaeffler mit 0,21 EUR je Aktie genauso viel verdiente. Beim Umsatz kam es zu einer Steigerung von 3,33 Prozent auf 4,19 Mrd. EUR. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 4,06 Mrd. EUR erwirtschaftet worden.

Die Schaeffler-Bilanz für Q3 2024 wird am 05.11.2024 erwartet. Am 11.11.2025 wird Schaeffler schätzungsweise die Ergebnisse für Q3 2025 präsentieren.

Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2024 0,807 EUR je Aktie in den Schaeffler-Büchern.

