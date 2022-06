Schaeffler Aktie News: Schaeffler am Nachmittag im Minus

Die Aktie verlor um 13.06.2022 16:22:00 Uhr in der XETRA-Sitzung 3,8 Prozent auf 5,88 EUR. Zwischenzeitlich weitete die Schaeffler-Aktie die Kursverluste bis auf ein Tagestief bei 5,87 EUR aus. Mit einem Wert von 5,98 EUR ging der Anteilsschein in den Handelstag. Die Anzahl der bisher gehandelten Schaeffler-Aktien beläuft sich auf 520.980 Stück.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 16.11.2021 bei 8,29 EUR. Das 52-Wochen-Hoch könnte die Schaeffler-Aktie mit einem Kursplus von 29,09 Prozent wieder erreichen. Der Anteilsschein verbuchte am 07.03.2022 Kursverluste bis auf 4,58 EUR und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 28,33 Prozent.

Im Durchschnitt gehen Experten von einem fairen Wert von 7,15 EUR je Schaeffler-Aktie aus.

Am 10.05.2022 lud Schaeffler zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 31.03.2022 endete. Das EPS wurde auf 0,22 EUR beziffert. Im Vorjahresviertel hatte Schaeffler 0,37 EUR je Aktie verdient. Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung von 5,56 Prozent auf 3.758,00 EUR aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 3.560,00 EUR in den Büchern gestanden.

Schaeffler dürfte die Finanzergebnisse für Q2 2022 voraussichtlich am 04.08.2022 präsentieren. Experten prognostizieren die Vorlage der Q2 2023-Bilanz am 08.08.2023.

Den erwarteten Gewinn je Schaeffler-Aktie für das Jahr 2023 setzen Experten auf 1,18 EUR fest.

Redaktion finanzen.net

