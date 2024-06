Schaeffler Aktie News: Schaeffler am Nachmittag mit Verlusten

Schaeffler im Fokus

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Freitagnachmittag die Aktie von Schaeffler. Das Papier von Schaeffler befand sich zuletzt im Sinkflug und gab im XETRA-Handel 2,0 Prozent auf 5,52 EUR ab.

Um 15:52 Uhr rutschte die Schaeffler-Aktie in der XETRA-Sitzung um 2,0 Prozent auf 5,52 EUR ab. In der Spitze fiel die Schaeffler-Aktie bis auf 5,52 EUR. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 5,69 EUR. Im XETRA-Handel wechselten bis jetzt 223.527 Schaeffler-Aktien den Besitzer.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 6,78 EUR. Dieser Kurs wurde am 01.03.2024 erreicht. Der derzeitige Kurs der Schaeffler-Aktie liegt somit 18,52 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Bei 4,64 EUR erreichte der Anteilsschein am 30.10.2023 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Mit einem Kursverlust von 15,94 Prozent würde die Schaeffler-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 0,435 EUR. Im Vorjahr hatte Schaeffler 0,450 EUR je Aktie an seine Anleger ausbezahlt. Das durchschnittliche Kursziel liegt für die Schaeffler-Aktie bei 7,32 EUR.

Die Bilanz zum am 31.03.2024 beendeten Jahresviertel veröffentlichte Schaeffler am 07.05.2024. Im abgelaufenen Quartal wurde ein Ergebnis je Aktie von 0,35 EUR eingefahren. Im Vorjahresviertels waren 0,19 EUR je Aktie erzielt worden. Auf der Umsatzseite hat Schaeffler im vergangenen Quartal 4,09 Mrd. EUR verbucht. Das bedeutet eine Umsatzabschwächung von 1,61 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte Schaeffler 4,15 Mrd. EUR umsetzen können.

Für das laufende Jahresviertel Q2 2024 wird am 06.08.2024 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet. Schaeffler dürfte die Q2 2025-Ergebnisse Experten zufolge am 12.08.2025 präsentieren.

Vorab gehen Experten von einem Gewinn je Schaeffler-Aktie in Höhe von 0,988 EUR im Jahr 2024 aus.

Redaktion finanzen.net

