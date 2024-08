Schaeffler Aktie News: Schaeffler steigt am Vormittag

Schaeffler im Fokus

Zu den bestplatzierten Aktien des Tages zählt am Donnerstagvormittag der Anteilsschein von Schaeffler. Zuletzt stieg die Schaeffler-Aktie. In der XETRA-Sitzung kletterte das Papier um 1,0 Prozent auf 4,65 EUR.

Um 09:01 Uhr konnte die Aktie von Schaeffler zulegen und verteuerte sich in der XETRA-Sitzung um 1,0 Prozent auf 4,65 EUR. Der Kurs der Schaeffler-Aktie legte bis auf ein Tageshoch von 4,65 EUR zu. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 4,65 EUR. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 16.607 Schaeffler-Aktien.

Am 01.03.2024 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 6,78 EUR und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Der aktuelle Kurs der Schaeffler-Aktie ist somit 45,64 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Am 08.08.2024 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 4,57 EUR ab. Das 52-Wochen-Tief könnte die Schaeffler-Aktie mit einem Verlust von 1,72 Prozent wieder erreichen.

In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 0,363 EUR. Im Vorjahr hatte Schaeffler 0,450 EUR je Aktie an seine Anleger ausbezahlt. Analysten geben ein durchschnittliches Kursziel von 7,18 EUR an.

Die Bilanz zum am 30.06.2024 abgelaufenen Quartal legte Schaeffler am 06.08.2024 vor. Im jüngsten Jahresviertel wurde das EPS bei 0,05 EUR vermeldet. Ein Jahr zuvor hatte bei Schaeffler ebenfalls ein Gewinn je Aktie von 0,21 EUR in den Büchern gestanden. Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Schaeffler im abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 3,33 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 4,19 Mrd. EUR. Im Vorjahresviertel waren 4,06 Mrd. EUR in den Büchern gestanden.

Schaeffler dürfte die Finanzergebnisse für Q3 2024 voraussichtlich am 05.11.2024 präsentieren. Schaeffler dürfte die Q3 2025-Ergebnisse Experten zufolge am 11.11.2025 präsentieren.

Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2024 0,838 EUR je Aktie in den Schaeffler-Büchern.

