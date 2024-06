Schaeffler Aktie News: Investoren trennen sich am Mittag vermehrt von Schaeffler

Notierung im Blick

Zu den Verlierern des Tages zählt am Dienstagmittag die Aktie von Schaeffler. Das Papier von Schaeffler befand sich zuletzt im Sinkflug und gab im XETRA-Handel 0,5 Prozent auf 5,48 EUR ab.

Der Schaeffler-Aktie ging im XETRA-Handel die Puste aus. Um 11:43 Uhr verlor das Papier 0,5 Prozent auf 5,48 EUR. Die Schaeffler-Aktie sank bis auf 5,47 EUR. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 5,52 EUR. Bisher wurden via XETRA 79.742 Schaeffler-Aktien gekauft oder verkauft.

Am 01.03.2024 markierte das Papier bei 6,78 EUR den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 23,63 Prozent über dem aktuellen Kurs der Schaeffler-Aktie. Bei 4,64 EUR erreichte der Anteilsschein am 30.10.2023 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die Schaeffler-Aktie derzeit noch 15,33 Prozent Luft nach unten.

Experten gehen davon aus, dass Schaeffler-Anleger im laufenden Jahr mit einer Dividende in Höhe von 0,430 EUR rechnen können. Im Vorjahr schüttete Schaeffler 0,450 EUR aus. Beim Kursziel liegen die Analysten-Schätzungen bei durchschnittlich 7,32 EUR.

Am 07.05.2024 lud Schaeffler zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 31.03.2024 endete. Das EPS wurde auf 0,35 EUR beziffert. Im Vorjahresviertel hatte Schaeffler 0,19 EUR je Aktie verdient. Umsatzseitig ergab sich ein Rückgang um 1,61 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz von 4,15 Mrd. EUR. Dementsprechend lag der Umsatz im abgelaufenen Quartal bei 4,09 Mrd. EUR.

Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q2 2024 dürfte Schaeffler am 06.08.2024 vorlegen. Mit den Gewinn- und Umsatzzahlen zum Q2 2025 rechnen Experten am 12.08.2025.

Den erwarteten Gewinn je Schaeffler-Aktie für das Jahr 2024 setzen Experten auf 0,975 EUR fest.

